Youtuber encuentra bajo el agua un auto vinculado a la desaparición de jóvenes hace 21 años

Jeremy Sides creó el canal de YouTube llamado Exploring with Nug, donde se sumerge en ríos y lagos para realizar búsquedas de objetos con ayuda de su equipo especializado. El pasado 4 de diciembre publicó un impresionante clip que explica el proceso de investigación que planeó para encontrar un vehículo sumergido en el fondo del río Calfkiller, en Tennessee.

En la noche del 3 de abril del año 2000, Erin Foster de 18 años, y Jeremy Bechtel de 17, habían asistido a una fiesta, según el informe efectuado por Knox News. Ambos jóvenes fueron vistos por última vez alrededor de las 10 p. m. en el auto de Foster, que era un Pontiac Grand Am de color negro. Ante lo sucedido, las autoridades no resolvieron el caso, ya que se trataba de dos víctimas que no fueron encontradas porque no hubo evidencias.

Sin embargo, luego de 21 años, el youtuber eligió el caso para reabrir la investigación, ya que coincidía con su perfil: se necesitaba a alguien que se sumerja en lagos y ríos. En noviembre de este año, él buscó en algunos lagos cercanos sin hallar nada. Finalmente, llegó al río Calfkiller el 30 de noviembre, donde su dispositivo mostró que había un objeto en forma de auto en el fondo del río. Al día siguiente, Sides se sumergió para encontrar el vehículo y sacó la matrícula con éxito.

PUEDES VER: Empujan un avión por la pista de aterrizaje luego de que se desinfló un neumático

En el video de YouTube, se puede ver a Sides llamando al sheriff del condado de White, en el estado de Georgia, para informar sobre sus hallazgos. La revelación del creador de contenido ayudó en el caso de Foster y Bechtel. Ahora, las autoridades afirman haber encontrado restos humanos y artículos de los adolescentes desaparecidos.