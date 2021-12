“Mi mandamiento fue ser yo mismo siempre”: iOA y su éxito como creador de contenidos

Vivir de las redes sociales no es nada fácil con la ardua y gran competencia que existe. Ioanis Patsias Morales, de 33 años, supo en el 2016 que su futuro no se encontraba en el mundo corporativo, sino que estaba frente a las cámaras y en YouTube. Es por ello que dejó de trabajar como jefe de marketing de una famosa empresa de cosmetología para dedicarse a su pasión: crear contenido de calidad para los ‘mijirritos’ y sus millones de seguidores.

El joven limeño arrasa con las cifras en redes, a tal punto que uno de sus últimos clips alcanzó los 23 millones de reproducciones, al realizar el trend de “In Da Getto” en un supermercado. Gracias a su ingenio y el cariño que tiene por sus ‘mijirritos’ —término inventado por él y que nació de ‘mis hijitos’— Ioanis ha podido consolidarse en el mundo digital.

Si bien es la imagen que divierte frente a cámaras, parte de la creatividad y empeño también nace de su equipo de trabajo, quienes ahora pueden decir que son autosostenibles con todo lo que se genera en el canal, con las membresías de sus seguidores y con las marcas que confían en el trabajo de estos jóvenes creativos.

“Siempre me ha gustado que me impresionen, me sorprendan y emocionen. Eso intento hacer con mis mijirritos, pienso en mi audiencia y de qué manera puedo ir evolucionando mi propuesta para ellos. Siempre reinventándonos y llevando al máximo nuestro potencial”, indicó Ioanis para La República desde su oficina en Miraflores, lugar donde fluyen las ideas.

Las horas de trabajo dedicadas a su equipo en estas instalaciones se han visto reflejadas en sus videos que van desde probar comida de los restaurantes más caros en diferentes países, enfrentar sus fobias comiendo tarántulas y otros insectos, hasta realizar un tour con guías paranormales en el cementerio Presbítero Maestro. Su seguidores han disfrutado de este y más contenido.

La vida de iOA antes de ser un youtuber

Desde que era muy pequeño, Ioanis Patsias se ha caracterizado por su peculiar y entretenida forma de ser. Con el tiempo, estudió Economía y su talento fue a parar en Cyzone, donde conoció a la primera persona que lo inspiró. “Me di cuenta que Yuya mostraba lo que ella era en su cuarto y valoré mucho eso. Lo hablaba con mi mamá y me decía: ‘Tú creas palabras, haces ruidos y la gente te puede ver’”.

El apoyo de su familia fue fundamental para dar ese gran paso y dejar su empleo, el cual no era ese sueño tan anhelado. “Hice una pirámide para saber cuál iba a ser el posicionamiento de mi canal, qué es lo que iba a comunicar y también pensé mucho en mí. A mí me gusta la moda, la vida saludable, hacer ejercicios y el mundo del entretenimiento”, añadió.

La idea inicial de Ioanis fue tener un espacio en YouTube donde pueda ayudar a que los demás saquen su mejor versión de sí mismos con contenido de salud y cuidado personal. La autenticidad que mostró ante cámaras le permitió personificar a personajes como el Ayuwoki, Slime Man y Pinky Bear. Ser la persona tras esos disfraces lo ayudó a llegar a más personas.

Producción, organización y calidad en el contenido de sus videos

“You did it!” es quizás una de las frases con la que los usuarios más relacionan al joven conocido como iOA. El grito de victoria es infaltable en cada video producido por él y su equipo de trabajo conformado por Brandon, su camarógrafo y editor principal que participa activamente de cada clip, donde no duda en interactuar con los ‘mijirritos’.

“Luis y Ángelo son dos editores que tenemos actualmente, adicionales al equipo de realización. De ahí tengo a un diseñador que es Guillermo. También tengo una persona en producción que se llama Xiomara y a una persona en todo lo que es estrategia digital y comercio electrónico”, señaló orgulloso de los talentos que conoció tras varias convocatorias.

A diferencia de muchos influencers o youtubers, Ioanis cuida el contenido de sus videos, al igual que la producción que realiza en ellos. Varias de las ideas que logra plasmar son elegidas a votación por sus seguidores, quienes esperan con entusiasmo para ver contenido nuevo en YouTube. Sin embargo, quienes más disfrutan son sus ‘sugar mijirritos’.

Las redes como una fuente de ingresos

Para iOA no fue nada fácil monetizar su canal de YouTube y recibir ganancias en otras plataformas. Para llegar a este punto tuvo que perseverar, ya que los gastos en la producción de los clips eran más que los ingresos. “Mis papás me decían que estaba en el camino correcto, pero no tenía el dinero para avanzar rápido”.

Con 200.000 seguidores, su papá le propuso que podía pedir dinero a sus suscriptores. Ioanis no sabía cómo obtener esa ayuda de sus ‘mijirritos’ y como si se tratase del destino, a la semana YouTube anunció que los youtubers podían tener membresía. Desde ese momento, su canal se impulsó y tuvo más suscriptores, hasta llegar a la cifra actual de los 628.000.

Asimismo, cada video producido por el creador de contenidos para plataformas como TikTok, requiere de tiempo y mucho ingenio. “A mí me encantaría hacer más, pero uno de los problemas que tengo en la actualidad es la falta de recursos para hacer más cosas grandes al mismo tiempo”, comentó y si bien su proyecto es considerado por él como ‘autosostenible’, no es lo suficiente.

“Hacemos malabares para que se paguen todas las cosas y busco marcas cuando me faltan. Gracias a Dios también recurren a mí”, indicó. Por fortuna, ha podido trabajar con reconocidas marcas del mercado como Xiaomi, Mike’s de Backus, Ña Pancha y otras empresas con las que se ha relacionado en algún momento.

iOA y la relación con sus ‘sugar mijirritos’

Cada que Ioanis habla de sus grandes auspiciadores, los ‘mijirritos’, los agradecimientos hacia ellos no faltan. Ha creado una gran conexión con su público que muchos ya se convirtieron en sus sugars. “Nos enfocamos en tener los mejores videos todos los domingos, si podemos, pero los ‘sugar mijirritos’ ven información y contenido que solo ellos pueden verlo”, comentó.

Ha demostrado tanto cariño y exclusividad con las más de 9.000 personas que pagan membresía en su canal, que nunca han dejado de sorprenderlas. “La próxima semana estoy llenando una sala de cine, una función privada solamente con mis sugars. Veremos Spiderman el día del estreno veremos con ellos ”, dijo emocionado.

La profesionalización de su trabajo ha sido la clave de Ioanis para progresar en este mundo digital. “Desde el inicio, mi mandamiento fue ser yo mismo siempre”, pensamiento que aún mantiene y que ha permitido que sea conocido entre varios peruanos que se las ingenian por sobresalir en las redes sociales.

Para el creador de contenidos, los proyectos no paran, al igual que sus energías. “Diciembre es un mes que queremos hacer mucho porque hay oportunidad de sorprender a la gente con temática de Navidad”, señaló. Sin duda, iOA desea terminar con pie derecho el 2021 e impulsar su creatividad el año que viene con el podcast que tiene en mente.