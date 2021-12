Ballena se acerca a una gaviota, la coloca entre su hocico y esta no se intimida

Las aves suelen ser animales que huyen al mínimo movimiento de cualquier depredador que signifique un peligro para ellas. Esta vez no sucedió así y una gaviota que nadaba en las aguas de Hammerfest, Noruega, sorprendió a los espectadores y miles de usuarios en YouTube al no mostrar temor por la ballena beluga que intentaba agarrarla entre su hocico.

El video, publicado hace dos años, se viralizó estos últimos días en las redes por la impactante escena que dejó sorprendido a más de uno. La gaviota se robó la atención de los presentes cuando mostró su desinterés por el mamífero acuático que quería ‘jugar’.

Las imágenes fueron registradas por el pescador Jan-Olaf Johansen, quien no dudó en reírse de la reacción de la ballena. Tantas fueron sus ganas de pasar un momento entretenido con el ave, que atrapó un pescado que flotaba en el agua para que el animal con plumas le de un poco de atención.

Una vez que recibió el regalo, siguió dando vueltas en la superficie e ignoró por completo al mamífero. La ballena no redujo sus esfuerzos y siguió intentado atrapar entre su hocico al animal sin hacerle daño, pero este logró escabullirse a pesar de que podía usar sus alas para volar y salir del ‘posible’ peligro.

Las reacciones de los usuarios no faltaron y se animaron a comentar. “El hecho de que la gaviota no estaba tratando de volar, me atrapa. De alguna manera sabe que la beluga no fue hostil desde el principio”, “Me encanta lo gentil que fue la ballena beluga con la gaviota. No estaba tratando de lastimarlo, solo quería jugar con él”, indicaron.

Aquí podrás reproducir el clip que sigue cautivando a miles de internautas en las redes.