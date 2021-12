Perrito rechaza sus galletas y prefiere comer el tomate que su dueña le invita

Miles de usuarios han quedado impresionados al ver un reciente video viral subido a TikTok. Se trata de la graciosa conducta de un perrito a la hora de comer. Pese a que el can tenía sus galletas, prefirió comer lo que su dueña estaba preparando. Las imágenes han causado todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Si bien muchas personas son muy estrictas y cuidadosas a la hora de alimentar a sus mascotas, hay perritos que destruyen toda regla y eligen comer lo que a ellos les provoca. Esto incluye, carnes, frutas, verduras, etc.

Andrea AS es la usuaria que ha compartido un video en TikTok que muestra el singular gusto de su mascota. Mientras ella se preparaba un sándwich, dejó servida la comida de su mascota. Sin embargo, esto no era del agrado del can.

“Fuera de lo que debería comer, a mi perro le gusta comer pepino, Jamaica y jitomates. No porque le hayamos dado, sino porque son cosas que cayeron al piso y él las recogió. Ahora prefiere comer eso y otras frutas”, escribió la usuaria en sus redes sociales sobre este inusual comportamiento de su perrito.

Tal como se aprecia en el video, el can espera a que su dueña le dé un trozo de tomate para devorárselo, pese a tener su tazón lleno de croquetas. Incluso, cuando la joven le coloca el bocado en su recipiente, este ignora las galletas y solo come lo que a él más le gusta.

Las imágenes causaron miles de reacciones y comentarios en la plataforma de TikTok. Rápidamente, el video se ha vuelto tendencia en esta y otras plataformas.