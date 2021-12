Perro agarra una manguera con su hocico para ayudar a su dueño a lavarse la cabeza

En las buenas y malas, siempre juntos. No cabe duda que los perros han demostrado ser unos fieles compañeros. Por esta razón, un joven no tuvo mejor idea que pedirle ayuda a su querida mascota para que agarre una manguera con el propósito de culminar con su rutina de aseo. Miles de usuarios no pudieron aguantar la risa con la divertida escena que se compartió en Facebook, la cual fue grabada por una familiar.

Al parecer, el muchacho tuvo unos inconvenientes en el interior de su vivienda que le impidieron lavarse como de costumbre. Por ello, llevó a su can de raza labrador a su jardín para que le hiciera compañía.

De pronto, puso en marcha un curioso plan y sentó a su ‘engreído de cuatro patas’ en una banca para acomodar una manguera en su hocico. Incluso le habría dado unas indicaciones para que salga el agua.

Como se observa en las imágenes, el animal permaneció quieto en su sitio mientras mojaba el cabello de su propietario en varias oportunidades. Por otro lado, esta situación captó la atención de una persona en la casa.

De inmediato, se acercó con su celular para dejarlos en evidencia tras divulgarlo en una conocida página de Facebook. Con más de 15.000 reproducciones, se volvieron tendencia rápidamente.