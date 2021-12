Mujer calienta una barra de acero en su hornilla para rizarse el cabello

Te sorprenderá. Los usuarios en las redes suelen mostrar cómo solucionan sus problemas con su creatividad. Esta vez, en TikTok, una mujer, que indicó que “la pobreza no la iba a vencer”, usó un peculiar método para realizarse ondas pronunciadas en el cabello. La mujer, que estaba alistándose para salir, calentó una barra de acero y con ella se rizó.

“Mi hermana dice que la pobreza no la va a vencer”, indicó el usuario Álvaro Gonzales, quien quedó sorprendido con la destreza de su hermana al enrollar sus mechones en la barra de acero. El joven, quien tomó con diversión la escena, grabó el video que despertó la curiosidad de miles de usuarios.

En las imágenes se observó que la mujer ya había empezado a rizarse cuando su hermano decidió grabarla. Con la hornilla prendida, calentó la barra entre sus manos y luego enrolló un mechón en él, tal y como había hecho con los anteriores.

Los usuarios en la red quedaron sorprendidos y algunos manifestaron que también habían probado su técnica. “Me acordé de mi infancia, así me hacían los rulitos”, “Ese era el método antiguo para ondularse el cabello”, “La pobreza no te va destruir, me encanta que las personas que tenemos necesidades, somos ingeniosas”, reaccionaron.

Otros destacaron que la joven llevaba la hornilla abierta durante todo el proceso de rizado. “Sí le va ganar la pobreza por que esta gastando el gas”, “Creo que la plancha cuesta más barato que el gas”, comentaron.

Aquí podrás reproducir el video que ya sumó 1.1 millones de reproducciones y 36.000 ‘me gusta’ en menos de un día.