Mujer cuenta que el chihuahua que adoptó “solo le hace caso si le habla en español”

Aunque parezca difícil de creer, ahora hay que tener en cuenta algunos detalles antes de adoptar a un perro. Gracias a un video de TikTok, habría quedado demostrado que es fundamental que el can sepa la lengua humana de la persona que lo entrenó, pues de no hacerlo, se podría experimentar lo mismo que una mujer en Estados Unidos.

Kalee McGee publicó un clip en redes sociales detallando el descubrimiento que había realizado respecto a un perro de raza chihuahua, de 4 años, que adoptó de un refugio de animales. Luego de que el animal la ignorara, la ciudadana americana entendió que algo sucedía.

“Sé que no tienen mucho tiempo, pero no tengo a quién contarle sobre esto que me parece tan chistoso. Adoptamos un perro hace dos, tres semanas, un pequeño chihuahua de cuatro años del refugio, no hay información sobre él, absolutamente adorable, súper genial”, contó Kalee.

Según ella, el can no reacciona cuando le hablan en inglés, pero sí en español. Ella misma se encargó de comprobarlo en el metraje que compartió: grabó a la pequeña mascota haciéndole caso en todo cuando se le daba indicaciones en este idioma e ignorándola cuando McGee usa su lengua materna.

La cuidadora del chihuahua confesó que tuvo que aprender algunas palabras en español para que su nueva mascota pueda sentirse más cómoda. “Buen chico”, “ven aquí” y “siéntate”, son algunas de las expresiones que tuvo que memorizar.