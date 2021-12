Mujer no quería tener su árbol navideño del mismo color y lo pintó con spray

No muchas personas pueden adquirir más de un árbol navideño para variar con la decoración de todos los años. Esta mujer buscó la manera de cambiar el color de su tan utilizado árbol blanco y se animó a pintarlo de verde con la ayuda de dos aerosoles. El video en TikTok mostró el ingenio de la usuaria, quien quedó satisfecha con el cambio.

Las imágenes que fueron compartidas por @erickatorresdiaz mostraron a una mujer que con emoción pintaba su árbol navideño blanco. Por seguridad, colocó papeles en el piso para que el spray verde no lo manchase. “Cuando uno se propone algo, lo consigue”. indicó en la descripción del clip.

El proceso, que aparentemente no demoró mucho, solo necesitó de dos latas de spray para que las ‘hojas’ del árbol queden completamente cubiertas de ese color. En otra escena, ya se pudo observar que había sido decorado con adornos en tonos rosados y azules.

Algunos internautas en las redes manifestaron que no fue una buena idea pintarlo porque la decoración en blanco es la más cara. Sin embargo, la mujer no dudó en responder e indicó que ya lo había tenido por mucho tiempo y no quería comprar otro solo para usar un color nuevo.

Otros no tardaron de elogiar su creatividad e ingenio en los comentarios del clip, que ya sumó más de 588.000 reproducciones.