Chanel lanza calendario de adviento a 825 dólares y usuarios de TikTok critican a la marca

Decepción o confusión. Chanel representa una marca de gran prestigio debido a su larga trayectoria en la moda parisina, por lo que sus compradores suelen tener grandes expectativas. Sin embargo, recientemente una joven contó su experiencia en TikTok al comprar el calendario de adviento, y por lo visto, no quedó satisfecha con lo que obtuvo por 825 dólares.

A través de TikTok, la usuaria @eliseharmon compartió el momento en donde abre algunas cajas del calendario de adviento. Al inicio se la escucha bastante emocionada, pero a medida que descubre las ‘sorpresas’, parece que su ánimo va cuesta abajo cuando lo primero que ve son stickers y dice lo siguiente: “Está bien, esto tiene que ser una broma”.

Asimismo, también comentó que cuando una persona compra a una marca tan conocida y codiciada como Chanel espera recibir algo más que “cosas gratis que han regalado antes”.

PUEDES VER: Empujan un avión por la pista de aterrizaje luego de que se desinfló un neumático

Por otra parte, la marca parisina reveló que este producto es parte de su celebración del 100 aniversario de la famosa fragancia Chanel N°5. El calendario de adviento está compuesto por 27 cajas con “misteriosas delicias y sorpresas”, según su sitio web. Aunque evidentemente su cliente Elise Harmon no está de acuerdo con ello.

Chanel se pronuncia sobre el supuesto bloqueo de la usuaria @eliseharmon

Debido al gran alcance que tuvieron los videos de la creadora de contenido, quien en un clip afirmó haber sido “bloqueada” por la cuenta de Chanel en TikTok, miles de usuarios mostraron su conmoción, por lo que Chanel decidió responder al respecto.

Según el comunicado que se envió a Women’s Wear Daily, se niegan las acusaciones de bloqueo a Harmon, e informó que la cuenta de TikTok de la compañía “nunca se ha activado, nunca se ha publicado ningún contenido, no tiene suscriptor ni suscripción. Por lo tanto, la página parece vacía para cualquiera que la visite”.

No obstante, la marca no consiguió calmar los incontables comentarios que están en desacuerdo con el contenido del calendario de adviento, ya que algunos consideran que el precio no tiene relación con el producto.

PUEDES VER: Exempleada de hotel cuenta por qué no debes comer el desayuno gratuito incluido

Bruno Pavlovsky, presidente de moda de Chanel, comentó hace unos días a WWD que la marca no esperaba una mala recepción sobre el calendario. “Esta controversia es un poco penosa porque no era lo que se pretendía. Chanel pensó que complacería a algunos de sus clientes ofreciendo este tipo de productos. Evidentemente, vemos que hay que tener cuidado y por ello, en el futuro, sin duda seremos mucho más cautelosos”, acotó.