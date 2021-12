Cabello de mujer se incendia al intentar apagar las velas de un pastel junto a su hijo

En Estados Unidos, una mujer pasó un terrorífico momento durante la celebración de cumpleaños de su hijo. Una de las velas chocó contra su cabello ocasionando que este se incendie de inmediato generando la desesperación de los invitados. El video es viral en YouTube.

Según la publicación realizada por DailyMail, la mujer identificada como Ana Oosterhouse, residente de Utah estaba muy emocionada cantándole el cumpleaños feliz a su pequeño niño.

El pastel estaba lleno de velas encendidas y cuando la mamá agachó un poco la cabeza para mostrarle a su niña, una parte de su cabello se incendió, tal como mostró el clip en redes sociales.

La celebración terminó con algunas quemaduras en el rostro, cejas y pestañas de Ana. Sin embargo, el evento afortunadamente no pasó a mayores.

“Pensé que me iba a incendiar, quemarme todo el cabello o terminar con quemaduras graves. Mi reacción inicial fue obviamente que quería apagarlo, pero lo que más me preocupaba era asegurarme de que nadie más se incendiara, por eso no solté el pastel. Se sintió como una experiencia extracorporal y realmente no me di cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. Estoy muy agradecida de que mi familia estuviera allí para sacarlo antes de que se quemara más”, contó Oosterhouse sobre su experiencia en YouTube.