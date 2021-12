Un perro rescata a su dueño después de que este fingiera ahogarse

No hay duda de que la mayoría de los perros siempre están ahí para asegurarse de que sus humanos estén bien, y varios videos en Internet así lo demuestran. Un clip compartido recientemente en TikTok muestra a un perro que se ganó el corazón de los cibernautas por su noble acción.

En la grabación, que suma casi 5 millones de reproducciones, se puede ver a un muchacho nadando en una piscina. De pronto, este finge ahogarse mientras su perro estaba cerca. A medida que avanza el clip, el valiente animalito, aparentemente sin saber nadar, corre y salta a la piscina para salvarlo.

Los cibernautas quedaron sorprendidos al ver el amor de la mascota hacia su dueño. Es por ese motivo que llenaron de mensajes hermosos la sección de comentarios. “Sin duda, el amor por los animales no tiene límites”, escribió un usuario de TikTok. “Este animalito es lo mejor que puede tener este hombre”, escribió otro. “Me encanta y admiro muchísimo la valentía que tenía el can, a pesar de no saber nadar”, publicó un tercero.