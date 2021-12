Un perro es captado ‘bañándose’ en una máquina de lavado de autos

De vez en cuando, un video se vuelve viral en las redes sociales y por las razones más extrañas. Pero una cosa es segura: estos clips a menudo presentan algo que nunca antes se había visto. Esta vez, un perro callejero llamó la atención de los usuarios de TikTok por la peculiar manera de tomar un baño.

A diferencia de las mascotas, los perros callejeros en la mayoría de los países no tienen a nadie que los cuide. Pero eso no significa que no les guste permanecer limpios. En un nuevo video viral, se puede ver a un animalito de la calle que se lava con champú y se ducha en un lavado de autos. Finalmente, se asegura de que esté impecable antes de salir.

El suceso tuvo lugar en el oeste de Turquía. Los usuarios de TikTok no dudaron en dejar sus emociones en los comentarios de la publicación. “¡Jajaja, esto es tan adorable! Ojalá tuviéramos uno especialmente para perros”, escribió un cibernauta. “Videos como este valen la pena ver y compartir”, comentó otro. “Este animalito ha alegrado mi día completamente”, publicó un tercero.