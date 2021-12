Muestran hilarante escena de un perrito ‘peleando’ con sus croquetas

Te divertirá. Los perritos se han ganado los corazones de los cibernautas en diversas publicaciones. Por ello, muchas veces los clips que protagonizan se vuelven rápidamente virales. Tal es el caso de un cachorrito que hizo reír a miles en TikTok al pelearse con sus croquetas.

En el video viral de TikTok se puede observar cómo varios cachorritos están jugando en la sala de su hogar. Sin embargo, uno de los animalitos llamó la atención de su dueño. Este se percató que su mascota se puso a ‘pelear’ con sus croquetas en vez de divertirse con sus ‘hermanitos’.

La divertida escena hizo reír a miles de usuarios, ya que el pequeño can se veía concentrado ‘atacando’ a las croquetas.

PUEDES VER: Señor se ríe de forma descomedida y su divertido can lo remeda a la perfección

El video viral de TikTok cuenta con más de 256.000 visualizaciones. “Te amo, perrito que discute con sus croquetas”, “El perrito: ‘Esta croqueta no me va a ganar’”, “Está enojado porque la croqueta no entra a su boca”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.