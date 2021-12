Fan de Harry Styles se emociona al ver que artista leyó el mensaje que le escribió por Instagram

Las redes sociales están repletas de todo tipo de anécdotas. Desde las más peculiares y divertidas, hasta aquellas que pueden sacar alguna lágrima entre los usuarios. En esta ocasión, en TikTok ha sido compartido un video que ya se ha vuelto viral en varias partes del mundo. ¿La razón? Una joven no puede ocultar su emoción al saber que su artista favorito leyó un mensaje suyo en su red social.

Una joven de nacionalidad española envió, como muchos fanáticos, un mensaje a Harry Styles en su cuenta oficial de Instagram. Grande fue su emoción al revisar el chat y darse cuenta que su ídolo había abierto dicho escrito.

La fanática no pudo contener su alegría y derramó varias lágrimas al saber que el ídolo musical le prestó atención a su mensaje. Su hermana no dejó pasar la oportunidad y grabó a la joven. “Él ha abierto un video que le he enviado. Me ha visto, me conoce”, se oye decir entre llantos a la muchacha llamada Rocío.

De inmediato, una gran cantidad de usuarios comenzó a reaccionar sobre las imágenes y el clip ya ha acumulado más de 1,7 millones de ‘me gusta’ en TikTok, así como otros miles de comentarios en la plataforma.