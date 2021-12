Se ríe escandalosamente frente a su perro y can lo imita a la perfección

Una vez más los animales domésticos hacen de las suyas en las redes sociales. Esta vez, se trata de un curioso perrito y sus ganas de ‘enfrentar’ a su dueño. El animal no tuvo reparos en imitar la risa de su amo y dejó a todos sin palabras con su conducta. Las divertidas imágenes ya son tendencia en varias plataformas virtuales, principalmente en Facebook.

Tal como se aprecia en el video compartido por la página Rumble Viral, este perro había realizado algunos destrozos en su casa. Ante ello, su dueño comenzó a llamarle la atención. Luego de lograr que su mascota se calme, se ‘burló’ de él y decidió reír fuertemente.

Al ver ello, el can no se quedó tranquilo y optó por remedar la carcajada de su cuidador. Todo se convirtió en una divertida escena que ya se ha vuelto viral en varias redes sociales. El travieso perrito no solo llamó la atención por su conducta, sino que se hizo popular gracias a su ‘talento’ para imitar a su dueño.

Con más de 38.000 likes, esta publicación ha conseguido ser una de las publicaciones favoritas de los últimos días entre los usuarios de Facebook.