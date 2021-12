Adorable perro mira la televisión pero se asusta cuando aparece Darth Vader en escena

Una escena que no disfrutó. No cabe duda de que no existe momento que no quiera ser parte un perro, más aún si es la hora de echarse junto a su dueño a ver TV. De este modo, un clip de Twitter mostró el conmovedor instante en el que una mascota sintió disgusto hacia el villano del filme.

El video fue compartido por el usuario de Twitter @Laughs_4_All. En las imágenes, se ve la reacción de un tierno can mientras observaba atentamente una película de Star Wars. No obstante, cuando aparece la presentación de Darth Vader el animal no pudo contener su miedo y se escondió detrás de un sofá, pero seguía viendo la pantalla.

Hasta el presente, el clip se volvió tendencia y consiguió más de 68.000 reproducciones, 4.940 ‘me gusta’ y cientos de retweets.

PUEDES VER: Hambrientos cachorros son encontrados dentro de la bolsa de su comida y escena se vuelve viral

“Definitivamente no es fan de Darth Vader”, “¡Nunca le hagas ver películas de terror!”, “Pobre pequeño”, fueron algunas respuestas que hicieron los usuarios en la red social.