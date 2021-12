Niña muestra su talento para el baile al ritmo de una canción de Bad Bunny

Los niños también disfrutan del reguetón. Una menor de edad sorprendió a los usuarios en redes, especialmente en TikTok, al mostrar sus impresionantes y tiernos pasos de baile. Al ritmo de un popular tema de Bad Bunny, la niña movió la cadera y los brazos con la canción que uno de sus familiares colocó en toda la casa.

El clip que fue compartido por @chascg_ mostró a la menor que, de estar sentada, pasó a ponerse de pie cuando escuchó una estrofa este popular tema. Su mamá, quien la grabó, no tardó en captar el baile con el que su hija deleitó a los usuarios en redes.

Al sonar de la canción, la niña que vestía unos llamativos moños movió los brazos y la cadera. El momento terminó cuando la menor repentinamente salió corriendo del lugar. El clip dejó impresionados a muchos usuarios, mientras algunos indicaban que no era correcto que la menor escuche ese tipo de música a su edad.

PUEDES VER: Niño de seis años defiende a sus dos hermanitos ante la presencia de una vaca

“La niña solo está bailando. Preciosa la nena”, “Soy yo cuando mi mamá no me deja salir”, “Es tierno verla correr”, “Baila mejor que nosotros”, “La niña me gana en el baile”, “Yo bailaba igual que la nena con canciones infantiles a mis dos años”, comentaron.

Aquí podrás reproducir el clip que ya ha sumado más de 15,2 millones de reproducciones.