Hambrientos cachorros son encontrados dentro de la bolsa de su comida y escena se vuelve viral

Una adorable travesura. No cabe duda que los primeros años de vida de los animales son los más tiernos, puesto que deben aprender a alimentarse y jugar; aunque algunos de ellos se volvieron tendencia gracias a las redes sociales. Así es como se observó un caso más en TikTok, donde un cuidador encontró a sus tres pequeñas mascotas dentro de la bolsa de comida.

El video, compartido por el usuario de TikTok @boogieee5, muestra cómo el cuidador saca de uno en uno a los cachorros que estaban dentro de la bolsa de la comida para perros. Ante la escena, los internautas no dudaron en hacer entretenidos comentarios.

“Esos cachorros no le tienen miedo al éxito”, “La bolsa trae cachorros de todos los colores”, “En mi cereal no me vinieron esos personajes”, fueron algunas respuestas que hicieron los usuarios de la red social.

Al presente, el clip viral consiguió más de seis millones de reproducciones, 792.000 ‘me gusta’ y miles de reacciones en la plataforma de TikTok.