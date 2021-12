Encuentran a su perrito perdido después de 6 años y este se emociona al reconocerlos

Una mascota con dos familias. Los animales perdidos suelen ser rescatados por quienes no dudan en integrarlos a un nuevo hogar. En TikTok, dos jóvenes que paseaban por las calles de su ciudad encontraron a su perro que había desaparecido por seis años. Ambos se llevaron una sorpresa cuando lo vieron en manos de un nuevo dueño.

Un par de amigos estaba en un vehículo particular hasta que reconocieron a su mascota perdida desde hace seis años paseando de la correa con una persona. Sin dudarlo, detuvieron el auto, se bajaron y, cuando el can los vio, corrió con emoción hacia uno de sus antiguos dueños, quien con los brazos abiertos lo recibió.

En el tiempo que estuvo desaparecido, el animal fue rescatado por un joven que cuidó de él desde cachorro. “El chico nos dijo que se lo encontró y lo adoptó”, indicó en el clip, donde se observó que el hombre que paseaba al perro perdido quedó sorprendido por el inesperado momento.

El joven que vio cómo su mascota estaba emocionada, temió perderla y, con el perro en brazos, les suplicó que no se lo llevasen por todo el tiempo que él había estado cuidándolo. “Le dimos las gracias y le dijimos que nos turnaríamos para estar con él”, añadieron, a lo que el hombre que llevaba al perro en correa aceptó.

En otro clip subido por el usuario @mr.franki_, se mostró que, tal y como coordinaron, el perro fue llevado con su inicial dueño en el día que les tocaba. Si bien no sabían si realmente iba a funcionar la idea, finalmente quedaron complacidos cuando vieron que el can había llegado a casa para pasar el tiempo con ellos.

Los usuarios en la red no tardaron en reaccionar al conmovedor video. “No hubiera sido justo quitárselo. Qué bueno que llegaron a un acuerdo”, “La carita del perro al final sin saber con quién irse”, “Ya no quiere separarse de ambos”, “Lloré mucho con tu historia, ojalá me pase eso”, comentaron.