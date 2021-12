“Si como fritura, pierdo la cintura”: Jóvenes trotan y se motivan con divertidos cánticos

¿Te falta motivación a la hora de ejercitarte? Estas personas pudieron encontrarla con unos divertidos cánticos que repetían mientras trotaban. En TikTok se viralizó el clip que se dio en una maratón de República Dominicana cuando un grupo de ocho personas aproximadamente trotó y cantó las divertidas rimas que el entrenador les indicó.

“Si como pizza, engordo de prisa”, empezaron a cantar los participantes de la Maratón Monumental Primer Santiago de América. “Si como fritura, pierdo la cintura”, añadieron. En las imágenes también se apreció que este grupo de amigos trotaba motivado mientras los demás corredores caminaban y descansaban.

“Si como hotdog engordo todo y la cara se me pone como un perrito bulldog”, terminaron por cantar en el clip que fue publicado por @titosbootcamp, una cuenta que publica contenido relacionado a la buena alimentación y actividad física.

El clip emocionó a los internautas, quienes quedaron encantados con las frases y hasta se animaron a crear unas nuevas. “Si como ensalada, bajo de volada”, “Si como empanada, me crece la papada”, “Si tomo cerveza, pierdo la cabeza”, reaccionaron.

Otros usuarios comentaron lo divertido que les parecieron los cánticos. “Con esta motivación, ya no como nada de eso”, “Me lo tengo que aprender para no caer en la tentación”, “Con esa motivación dan ganas de hasta ir a comer pizza”, “Me hablas de comida, más hambre me da”.