Perrita duerme mientras amamanta a sus crías y minino aprovecha para alimentarse

Te enternecerá. Los cachorros que pierden a su mamás suelen ser alimentados a través de biberones, esto para compensar en algo la falta que ellas les hacen. Esta vez, en YouTube, un minino no se quedó conforme con la leche embotellada y vio a una perrita que mientras dormía amamantaba a sus cachorros. El felino aprovechó la oportunidad y ocupó una de sus tetillas.

El clip, que fue compartido por el usuario Cristian Zeta, mostró a un gatito que caminaba muy cerca a la mamá de unos cachorros. Cuando se percató que esta dormía, se dirigió a sus mamas y empezó a tomar leche al lado de los otros cachorros que también se alimentaban.

No pasaron muchos segundos y la perrita se despertó al sentir que ya no eran solo sus crías quienes estaban cerca a su barriga, sino que había otro animalito. Sin embargo, la can no se movió y, más bien, siguió amamantando a los cachorros caninos y al cachorro felino.

Aquí podrás reproducir el clip que cautivó a los usuarios en YouTube.

