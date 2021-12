Mujer compra una nueva alfombra y no permite que sus perritos la pisen

A través de TikTok se dio a conocer la hilarante escena de unos tiernos perritos. ¿Qué pasó? Los animalitos no sabían cómo reaccionar ante las advertencias de su dueña para no tocar su nuevo adorno comprado. Lejos de alejarse, ellos permanecieron cerca del objeto.

Todo pasó porque la mujer compró un nuevo material para adornar su piso. Debido al costo y al diseño de la alfombra, la dueña quiso evitar que sus mascotas pisaran cualquier parte de la tela.

Los canes, al no estar acostumbrados a separarse de su dueña y a no pisar partes de su casa, se mostraban dudosos de cómo comportarse. Cada vez que la mujer levantaba la mano querían acercarse a ella, pero ella entre risas les decía que no estén cerca o pisando su tapete.

Los animalitos terminaron echados en el suelo y evitando tocar con sus patitas el preciado adorno de su ama. “Eran solo delicadas pisadas para mí”, comentó la hija de la mujer, quien grabó toda la hilarante escena y la compartió en su cuenta de TikTok.