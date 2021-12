Hombre sorprende a su esposa al bailar con sus amigos en la fiesta de boda

Las fiestas de matrimonio son momentos que muchos desean inmortalizar y vivir al máximo. Esta vez un hombre recién casado quiso sorprender a su esposa y en compañía de sus amigos bailó una divertida coreografía. Al ritmo de la música, mostraron su talento robándose las miradas de los invitados e internautas de TikTok.

El usuario @andycaabrera, quien compartió el clip, manifestó en la descripción que el hombre de la grabación vestido de pantalón rojo era el primero del grupo en casarse. Por ello, en coordinación de sus amigos decidieron darle un gran espectáculo a la recién casada e invitados.

Con previa preparación, todos empezaron a bailar al ritmo de diferentes canciones como “Pepa” de Farruko. Los impresionantes pasos de baile de los seis hombres generó que los invitados griten y silben de la emoción durante la coreografía. Seguidamente, continuaron sus pasos de baile al ritmo de “Danza Kuduro”.

Tanta fue la acogida que tuvo el clip que los usuarios de TikTok pidieron una segunda parte, donde se mostró que al finalizar la canción levantaron en hombros al esposo. Una maniobra que dio por cerrado el show y se ganó el aplauso de todos.

Los usuarios en la red no tardaron en comentaron ambos clips, que ya superaron los 6,5 millones de reproducciones. “No los quiero, los necesito de amigos”, “Si no tengo una boda así, no me caso”, “Esto tiene horas y horas de ensayo. ¡Increíble!”, “Me los imagino ensayando”, “Aspiro a que mis amigos bailen así en mi boda”, reaccionaron.

Aquí podrás reproducir el clip que cautivó a millones de personas.