Gato no quiere que su cuidadora lo bañe y escapa del lugar con divertido ‘paso de baile’

Los animales no dejan de sorprender a los usuarios de las diferentes redes sociales por sus innumerables y divertidos videos que se publican a diario. En esta oportunidad, un gato no solo dejó asombrados a los cibernautas de TikTok, sino también sacó miles de carcajadas por el curioso baile que realizó al retirarse para evitar que su propietaria le dé un buen baño.

A través de la cuenta @luisito1460, se logró visualizar al minino mirando qué actividades realizaba su cuidadora en los servicios higiénicos. Al notar las intenciones de la mujer para bañarlo, el felino retrocedió de una muy juguetona manera.

Como se vio en el clip viral, el michifus se paró en dos patas y comenzó a caminar de espaldas como si realizara un ritual de baile. Aunque no se sabe si la joven logró alcanzarlo para darle su aseo mensual, más de 414.000 usuarios en las redes sociales convirtieron en clip de TikTok en uno de sus favoritos.

“Ese michi me hizo el día. He repetido el video un montón de veces”, “El gato le pone sabor a la huida. Vio mucho El gato con botas de Netflix”, “El michi: Karen ya me iba. Adiós”, “El flow que se maneja el michi”, fueron algunos graciosos comentarios que se encontraron en la publicación.