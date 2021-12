Perrito recién adoptado alerta a sus dueños sobre incendio y logran salir a tiempo

La fidelidad de los perros no tiene límites. Puede ser mucho o poco tiempo el que lleven al lado de sus familias, estos animales siempre sabrán demostrar cuánto los quieren. Este es el caso de Butter, un perro que, pese a solo tener un par de días viviendo con una nueva familia, demostró quererlos y estar atento a lo que les pueda pasar. En Facebook, esta historia ha conmovido a más de uno.

Charity Golloway y su familia encontraron al can deambulando por las calles, bastante sucio y con mucha hambre. Decidieron llevarlo a casa para hacerse cargo de él por unos días hasta encontrarle un refugio. Sin embargo, un hecho lo cambió todo.

Le habían acondicionado un espacio en el patio de su vivienda y a su lado le instalaron una luz calórica para que no pase frío. El problema fue que esta misma luz se había sobrecalentado, ocasionando el inicio de un incendio.

La historia de Butter dejó sin palabras a los cibernautas. Foto: captura de Facebook

Butter se dio cuenta y comenzó a ladrar muy fuerte para avisar a sus amos de lo ocurrido. Cuando Charity salió a ver qué estaba ocurriendo, encontró a la mascota fuera de su pequeño refugio, además de presenciar lo que pudo haber sido una desgracia.

“Sabía que algo no estaba bien y que alguien tenía que saberlo. Es un perro inteligente. Si no fuera por él, quién sabe lo que podría haber pasado. Pudo haber sido mucho peor. Estoy muy agradecida por este perrito callejero que entró en mi patio”, contó la dueña del can para el portal WJHL 11.

Esta historia dio un giro que dejó a la familia sin palabras. Tras conocerse el hecho en las noticias locales, Charity recibió la llamada de quienes serían los verdaderos dueños de Butter. Reuslta que el can se había escapado de casa meses atrás. Lamentablemente, la familia tuvo que despedirse de su héroe y este volvió a su hogar original.

Este hecho ha llamado la atención de miles de cibernautas alrededor del mundo. El gran corazón de Butter conmovió a los usuarios de Facebook.