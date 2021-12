Travieso perrito sorprende a su dueño al jugar a trepar el cerco de su casa

“El perro araña”. Es común ver a los gatos trepar por las puertas, paredes y techos, pero no es tan frecuente observar a los perros saltar con gran facilidad. Esto sucedió en TikTok con la mascota canina de un joven que de un momento a otro se emocionó, empezó a correr en el patio de su casa y brincó en el cerco más de una vez.

El joven de usuario @lexithejumpingdog no tardó en compartir un video de su mascota saltarina. En el material mostró cómo el can trepaba el cerco de madera de su casa, acción que generó que se gane el cariño de los internautas en las redes.

En la toma también apareció otra mascota que, ni bien vio que su amigo perruno estaba saltando y corriendo desenfrenadamente, decidió apartarse a un lado. El dueño de los perros grabó el momento. Si bien no se llevó una gran sorpresa con el talento del can, sí se entretuvo siguiéndolo con la cámara.

Los usuarios en la red comentaron de inmediato el clip que ya es todo un viral. “¿Cuánta energía tiene tu gato?”, “Está dejando claro que no se escapa porque no quiere”, “La cara del dueño dice que con eso vive todos los días”, “Cuando el perro araña se da cuenta de que no lo llamaron para el arañaverso”, bromearon.

Hasta el momento, el clip sumó 31,4 millones de reproducciones y más de 4 millones de ‘me gustas’.