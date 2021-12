Perrito no puede dormir si no agarra la mano de su dueña durante su siesta

La relación que establecen los perritos con sus dueños puede llegar a ser entrañable. Es por ello que en las redes sociales se encuentran diversos contenido con el que se evidencia lo que son capaces de hacer estos tiernos animales por sus queridos. En TikTok, ha sido publicado un video que revela la peculiar y tierna manera de dormir que tiene un cachorro.

El usuario de TikTok @_la_juani ha compartido un clip que ha dejado sin palabras a miles de cibernautas de la plataforma. En este material se puede observar cómo un perrito toma una siesta en su cama.

No solo duerme acostado en el colchón, pues hay algo que no puede dejar de hacer para dormir cómodo: tomar de la mano a su dueña. El can, pese a que está dormido, no aleja su pata de la mano de su cuidadora y se aferra a ella.

PUEDES VER: Mujer protege a su alpaca de la lluvia y la viste con un poncho impermeable

La joven dueña de este perrito decidió grabar este momento. Incluso, quiso soltar la pata de su mascota para saber si podía seguir durmiendo solo, pero comprobó que no puede estar lejos de ella.

“Se duerme agarrándome de la mano”, es el texto con el que esta muchacha describió las imágenes que ya se han vuelto tendencia en TikTok y otras redes sociales. Con más de 15.000 likes, este clip ha conseguido ser viral en varias y despertar los más tiernos comentarios.