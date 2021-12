Perrito nadador no sigue las indicaciones que su dueña le da y se mete a la piscina

En TikTok se volvió tendencia el video protagonizado por un perrito. La dueña de esta traviesa mascota lo descubrió cuando se quería zambullir dentro de la piscina. La mujer quiso impedir que el animal entre al agua a nadar, debido a que ya había ingresado momentos antes de que empezó a registrar este peculiar suceso.

En este clip, compartido por el usuario de TikTok @heidycava, se puede escuchar algunas palabras que la cuidadora del perro le dice a su engreído mientras graba con su celular.

Este contenido multimedia captó la secuencia desde que la chica resondra a su can. “Ya te metiste, no te metas ah”, menciona al mismo tiempo que su travieso perrito la observa. Al escuchar los gritos de su dueña, el animal se pone a llorar. Finalmente, el divertido protagonista se lanza a la piscina y a la mujer solo le queda quejarse.

“El perrito: No me arrepiento de nada”, “A él no le gusta, a él le encanta”, “Esa carita, ¿cómo decirle que no? ¡Tan bello!”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En TikTok, el clip obtuvo más de 48.000 ‘me gusta’ y 180 comentarios.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.