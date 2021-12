Joven tritura el alimento especial de su perrito para que pueda comer sin atragantarse

Un noble gesto para ayudar a su mascota. En TikTok se volvió tendencia el video protagonizado por un joven y su perrito. Resulta que el muchacho se toma un momento libre para aplastar las croquetas que su gran mascota come, con el fin de que su can no se atragante cada vez que consuma su alimento rápidamente.

Este contenido multimedia comparte la secuencia de imágenes desde que el muchacho empieza a aplastar la comida con un tenedor. En seguida, coge parte de las croquetas con el utensilio y luego procede a poner el cubierto en el hocico del animal. En este clip compartido por el usuario de TikTok @viajandog_kovid_dream también se puede observar algunos mensajes

“Hay gente que no lo entenderá”, “Yo hago lo mismo con mi bebé perruno”, “Mi hijo come de mi mano, si no, no come”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En TikTok, el clip obtuvo más de 3.765 ‘me gusta’ y 100 comentarios.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.