Mujer presta 1.500 pesos y le devuelven la totalidad del dinero con monedas

La pandemia del coronavirus ocasionó que muchos negocios cerraran y las personas pasaran por extremos problemas económicos. Uno de estos casos lo vivió en carne propia un hombre, quien no tenía dinero y se vio en la obligación de pedir prestado a una amiga. Sin embargo, la forma de devolver el préstamo sorprendió a miles en Facebook por la gran cantidad de monedas que junto para el reembolso.

Según contó Lupita Santos en la popular red social, un amigo identificado como ‘Cerillito’ le pidió prestado la cantidad de 1.500 pesos mexicanos (aproximadamente 70 dólares). La solidaria mujer, al verlo con apuros económicos, accedió a la prestación. No obstante, el sujeto le advirtió que le retornaría la plata en ocho meses.

“Me dijo: ‘Préstame 1.500 y te los pago en ocho meses’. Y yo: (carita de sorprendida), se lo presté porque me gustó su sinceridad”, afirmó Lupita. La dama confió en su conocido y accedió a la entrega del dinero.

Tras varios meses que transcurrieron, la prestamista comentó que ya no se acordaba del dinero, pero el ‘Cerillito’ volvió el último sábado 27 de noviembre y le pagó con puras moneditas que ganó trabajando.

“Hoy ya no me acordaba y vino muy temprano y me pagó los 1.500 así con puras moneditas. Yo quería llorar porque aún hay gente que realmente valora lo que es un préstamo”, concluyó Santos.

Inmediatamente la historia se volvió viral y miles de personas aplaudieron las ganas que tenía esta persona por pagar el dinero.

“Es admirable”, “Esa persona vale mucho”, “Así es cuando alguien tiene interés de pagar”, “Cuando las ganas de pagar son sinceras no importa como lo hagas”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en Facebook.