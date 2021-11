Restaurante iba a cerrar, pero acepta pedido de hombre que estaba enfermo y envía una cortesía

A través de las redes sociales se ha difundido una publicación acerca de una persona que se encontraba mal de salud y un restaurante. El hombre que estaba enfermo había pedido comida muy tarde, justo cuando el local estaba por cerrar, pero sucedió algo que lo sorprendió gratamente.

El cliente en su nota le comunicó al personal que podía omitir el pedido si resultaba ser un retraso para ellos. Sin embargo, el pedido fue aceptado por el restaurante, que no solo le envió su orden de comida, sino que también le dieron de cortesía pan al ajo.

‎”Hace unos días alguien pidió catorce minutos antes del cierre y escribió una nota. Respondimos y le dimos pan al ajo gratis, y hace poco noté que dejaron una reseña al respecto. Me puse bastante feliz”, comentó el usuario en su cuenta de Facebook junto a las imágenes.

Según la fotografía, la respuesta que los trabajadores agregaron junto al pedido fue la siguiente: “Gracias por la amable nota, no te estreses por ordenar tarde, no nos importa. Aquí hay pan de ajo gratis para ayudarlo a sentirse un poco mejor (...)”.

Respuesta de uno de los trabajadores del local. Foto: captura de Facebook

Los internautas de la red social elogiaron tanto el comentario del hombre como la forma en que respondió el restaurante ante lo ocurrido.

La reseña fue la siguiente: “Me dieron pan de ajo (...) cuando me sentía mal y me escribieron una linda nota (...), personalmente me gustaría darle a todos y cada uno de los empleados un pequeño beso en la frente. Además, parece que asan el queso encima de la carbonara y lo vuelve todo crujiente (...), gracias reyes”.