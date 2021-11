Joven intenta darle cariño a su engreída mascota y, en cambio, recibe algunos golpes

Un suceso muy divertido. En TikTok se volvió tendencia el video protagonizado por un joven y su perrito. El muchacho intentó darle un beso a su mascota, pero recibió un reacción diferente a la que él imaginaba. Su canino empezó a darle algunos golpes en distintas partes del cuerpo.

En este clip, compartido por el usuario de TikTok @powerserg1287, se puede observar que el muchacho se encontraba grabando un video para sus redes sociales al lado de su engreído de cuatro patas.

La sucesión de imágenes reflejó que el joven intentó acercar sus labios al perro; sin embargo, el animal tuvo una reacción desfavorable y empezó a chocar su cabeza con parte de la espalda y nuca de su dueño en reiteradas veces. Finalmente, el divertido cuidador atinó a reírse por la respuesta de perro.

“Él no muerde, él da madrazos”, “El perro: ‘Te dije que no me digas así'”, “La cara del tipo en todo momento”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En TikTok, el clip obtuvo más de 16 000 000 ‘me gusta’ y 126.800 comentarios.

Aquí te dejamos el hilarante video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.