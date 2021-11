Bar prohíbe que emitan canciones navideñas de Mariah Carey hasta diciembre

Las fiestas navideñas están a pocas semanas de celebrarse y las calles están inundadas de luces, villancicos y curiosos adornos que nos anuncian la pronta llegada del niño Jesús. En medio de este panorama, existen dueños de negocios que se rehúsan a decorar sus establecimientos para evitar saturar con los temas de la pascua a sus clientes. Continúa leyendo esta historia publicada en Facebook para conocer más.

El propietario de un bar emitió una norma que no tardó en convertirse en viral en la popular plataforma de internet tras prohibir que se emita el tema ”All i want for Christmas is you”, de la cantante Mariah Carey, en su negocio hasta diciembre, ya que consideró que podría hartar a sus comensales.

La canción de la neoyorquina se convierte en hits todos los años entre los meses de noviembre y enero. Por lo mismo, los propietarios de la taberna de la ciudad de Dallas vetaron el clip hasta que llegue diciembre.

El local cuenta con una gramola, mediante la cual los clientes pueden elegir la música que suena después de introducir el importe que esté estipulado. En principio, cualquier persona es libre de seleccionar el tema que quiera de entre la lista de reproducción del establecimiento, pero los dueños crearon una restricción con un cartel informativo al lado del aparato: “Saltaremos la canción ‘All I want for Christmas is you’ si se reproduce antes del 1 de diciembre. A partir de ese día solo se permitirá una reproducción por noche”.

Las imágenes del anuncio han sacado miles de sonrisas y más de un usuario se animó a comentar la publicación de Facebook.

“Sería preferible que la canción no estuviera en la máquina de discos”, escribió Mark Youngkin. “Esto debe aplicarse a todas las canciones navideñas y convertirse en una enmienda constitucional”, señaló otro seguidor de las redes sociales.