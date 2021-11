Joven encuentra una rana congelada en una tubería con hielo y se esfuerza por salvarla

Te sorprenderá. Las personas a veces encuentran animales en el lugares menos esperados. Esto sucedió con un joven, quien se sorprendió cuando encontró a un rana atrapada en el hielo que rodeaba un tubo de refrigeración. El usuario de TikTok puso todos sus esfuerzos para descongelar la capa formada por el condensador de aire acondicionado y lo logró.

La escena que fue compartida por @kavaloac no tardó en viralizarse y es que en el clip mostró cómo una rana se encontraba congelada por el hielo. Con la ayuda de una manguera, el joven empezó a chorrear agua al tubo que iba conectado a un condensador de aire acondicionado.

La capa de hielo que cubría su cuerpo se fue derritiendo hasta que el joven logró sacarla del lugar. Con cuidado, la colocó encima del piso y al ver que no se movía, siguió echándole agua para que reaccione, ya que algunas ranas suelen usar un anticongelante natural que evita daños internos.

Sin embargo, el joven hasta el momento no ha mostrado qué sucedió con el pequeño animal que no tardó en hacerse viral en TikTok, donde miles de usuarios comentaron lo siguiente: “Son de sangre fría, no se mueren”, “Pronto se va a descongelar del todo”.

El clip en poco tiempo ha llegado a sumar más de 379.000 reproducciones, 25.300 ‘me gusta’ y cientos de comentarios.