Familia compra un árbol de navidad, pero le entregan uno del tamaño incorrecto

Las fiestas navideñas están a punto de llegar y miles de personas ya se preparan para recibirlas. A través de TikTok se dio a conocer la divertida historia de una familia en víspera de la Navidad. Un error a la hora de comprar su árbol navideño vía online propició que lo reciban en el tamaño incorrecto.

En el video que compartió el usuario @eleanorhross se puede observar cómo un joven recorre su hogar hasta llegar al lugar donde debería estar su adorno navideño. Sin embargo, encontró lo opuesto a lo que creía: un pequeño árbol de navidad.

Los padres del joven no dejaban de observar el objeto que había llegado a su casa. Incluso adornado no abarcaba todo el espacio que se le había designado. La madre mostraba su rostro de decepción ante la escena, pero al escuchar a su hijo reír no pudo evitar compartir el gracioso momento, aunque aquello no impidió que derramara algunas lágrimas.

PUEDES VER: Mujer paga deuda de los recibos de luz que descubrió en una bolsa con dinero

El video viral de TikTok cuenta con más de nueve millones de visualizaciones. “Parece que se quedaron esperando a que el árbol creciera”, “La mamá tiene la expresión como si hubiesen perdido todo”, “Esta es una historia familiar que se contará todos los años”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.