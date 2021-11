Besa a su perro para ver su reacción y can lo sorprende con su respuesta

Una vez más los animales domésticos se apoderan de las redes sociales. En esta ocasión, se trata de la tierna reacción de un perrito al recibir un beso de su dueño. Miles de usuarios en TikTok han quedado fascinados con las imágenes y han llenado de comentarios la reciente publicación.

Las imágenes compartidas por la página Dubtastic revelan una emotiva escena protagonizada por el pequeño can y su dueño. En ellas se puede apreciar cómo el joven le da un beso a su cachorro para medir su comportamiento. Todo era parte de un challenge de TikTok que ya se ha vuelto popular entre quienes tienen perritos en casa.

Luego de esperar a ver cuál sería la respuesta de su mascota, quedó impresionado con lo que recibió de su parte. El can se quedó observando a su amo durante unos segundos, hasta que optó por recostarse sobre él, como si fuese una muestra de afecto.

El video de este tierno momento no tardó en volverse tendencia en varias redes sociales, principalmente en TikTok, donde ya cuenta con más de 862.000 reproducciones. Además, los comentarios no tardaron en aparecer. “Se demoró en responder, pero ha sido lo más lindo que he visto”, “Qué hermoso perrito”, escribieron algunos cibernautas.