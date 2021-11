Bebé llora al no reconocer a su padre luego de que este se cortara la barba

Un padre de familia sufrió una decepción cuando su primogénito no lo reconoció luego de que se cortara el bigote. El cambio de look le jugó una mala pasada y, por ello, su pareja no dudó en grabar el conmovedor y divertido momento para así publicarlo en TikTok.

En el clip compartido por el usuario @carmenvilarsos se puede observar cómo la madre del pequeño le explicaba a este que su papá se había quitado la barba. El bebito, al no reconocerlo, continuó llorando.

El padre de familia intentó por todos los medios ayudar a su hijo a recordarlo. Él puso sus dedos en forma de bigote para que su hijo pueda identificarlo. El menor lo observaba atentamente y por un momento parecía darse cuenta de que su pariente estaba junto a él; sin embargo, rompió en llanto otra vez porque no sabía quién era.

El señor lo cargó en sus brazos y solo de esa manera el bebé dejó de derramar lágrimas, ya que sentía el cariño de su papá.

El video viral de TikTok obtuvo más de siete millones de visualizaciones. “El bebé: ‘Oye, ¿tú quién eres?’”, “El bebé: ‘Wey, no te conozco’”, “Pídele perdón”, “Debiste afeitarte delante de él”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.