Perrita se pone nerviosa al entrar a su nuevo hogar luego de ser adoptada por una pareja

Unos héroes sin capa. A diario, muchas personas demuestran su buen corazón al ayudar a animales que han sufrido de maltratos o fueron abandonados en la calle. Tal como se dio a conocer en un reciente caso que se compartió en YouTube, donde una pareja adoptó a una perrita que fue rescatada por los voluntarios de un refugio. Sin embargo, ellos tuvieron que ganarse su confianza para que se sintiera cómoda en su nuevo hogar y tratar de que deje sus miedos en el pasado.

Unos jóvenes tomaron la decisión de tener una mascota en su vivienda, por ello, se pusieron a investigar en diferentes páginas. De pronto, una imagen les llamó la atención y se comunicaron con los encargados de un establecimiento para empezar con los trámites. “Desde el momento en que vi su foto, supe que era nuestra perra. Suena cursi, pero fue amor a primera vista”, comentó Ashley Moses en sus redes sociales.

Fue entonces que recogieron a su ‘engreída’ que bautizaron con el nombre de Valentine, la cual había vivido una situación complicada con sus anteriores propietarios. Por esta razón, se mostró tímida y temerosa, lo que alertó a los novios.

“Ella no se estaba abriendo con nosotros, y no pudimos sentir su personalidad durante nuestro encuentro con ella. Se notaba que su espíritu estaba destrozado y se veía tan triste. Fue necesario convencerla para que entrara con nosotros. Estaba tan asustada, confundida y no quería moverse del vestíbulo de nuestra casa”, manifestó la muchacha.

Durante esa noche, ambos trataron de acercarse a la perrita con golosinas. Por suerte, todo cambió al día siguiente cuando recibieron caricias de su parte. “Ella era 100 por ciento un perro diferente. Ella estaba saltando, jugando, besándome y en general muy emocionada. Fue un momento loco porque no esperábamos que se abriera tan rápido”, dijo Moses.

Con el tiempo, Valentina superó sus temores y ahora disfruta de la compañía de sus dueños. Por otro lado, su final feliz se divulgó en una cuenta dedicada a los animales en YouTube y TikTok. Con más de 590.000 reproducciones, se volvieron tendencia rápidamente.