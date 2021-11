Yeltsin Urbina, el “influencer” que alcanzó el éxito en TikTok por meterse en diferentes películas y series

El éxito rara vez llega rápido y casi nunca es fácil. Es el resultado de los esfuerzos realizados constantemente día tras día, y Yeltsin Urbina lo sabe perfectamente. El joven, de 23 años y comunicador de profesión, comenzó su carrera desde muy niño como creador de contenido al inspirarse en reconocidos youtubers de la época.

Fueron, aproximadamente, 10 años los que intentó conseguir audiencia subiendo contenido de comedia, pero este no le funcionó e intentó probar diferentes categorías, y cuando creía que jamás lograría su sueño, llegó un Estado de Emergencia para cambiar no solo al mundo, sino también a él.

Durante el confinamiento, TikTok se convirtió en la aplicación más popular de todos los tiempos. Por ello, Yeltsin aprovechó este apogeo para compartir divertidos videos que reflejaban sus ideas, ello para ayudarnos a sobrevivir en nuestros momentos más difíciles.

La República logró conversar con el tiktoker, que hoy suma un aproximado de 492 600 seguidores y más de 5 700 000 de “me gusta” en su cuenta @yeltsinurbina.

”Subí mi primer video, fue uno de Voldemort. No buscaba nada, sólo lo publiqué por diversión para quitarme el estrés porque estaba a punto de comenzar un nuevo trabajo. De pronto, mi celular se volvió loco, las notificaciones empezaron a llegar en menos de una hora”, dijo.

Las parodias conquistaron a los usuarios de TikTok

Su contenido alegre, irreverente, ingenioso y entretenido ha sido la clave de su enorme popularidad. Yeltsin ha resaltado del resto gracias a su magnifica idea de realizar videos metiéndose en diferentes películas y series como: Spiderman, Chucky, Venom, Cruella, Toy Story, Ironman y hasta El juego del calamar.

Para él no existe un video favorito, ya que a todos les ha dado y les dará el mismo cariño y empeño para que los cibernautas puedan entretenerse a cualquier hora y en cualquier lugar. Sin embargo, las parodias de Loki, Spiderman y Harry Potter han sido los clips con los que más se ha entretenido, a la hora de realizarlos.

Pero ¿cómo nace esta idea? Para un cinéfilo como lo es Yeltsin, no fue una idea tan complicada. “Siempre me han encantado las películas y cada vez que estoy mirando una, mi cerebro se pregunta: “¿Qué haría yo en la posición del personaje?“. Por ejemplo, si estoy viendo una saga de Harry Potter pienso en qué le diría a Severus Snape y de allí nacen las ideas para la creación de mis tiktoks”, comentó.

Colaboraciones con tiktokers peruanos que fueron el comienzo de nuevas amistades

Tanto en TikTok como en otras plataformas, las colaboraciones son una estrategia muy eficaz, si quieres que vean tu cuenta más usuarios. Yeltsin está interesado en grabar con otros tiktokers. ”Me gustaría trabajar con otros creadores, he visto mucho ingenio y sería un placer compartir con ellos”, dijo.

Sin embargo, ya ha tenido la oportunidad de trabajar con otros peruanos, quienes también crean contenido para la popular aplicación, TikTok, como: Sibenitoo, Joel Fuentes y Tonta Queen. Con esta última, grabó una parodia de la famosa película Hombres de negro, donde Will Smith y Tommy Lee Jones son los protagonistas.

‘’Con todos los que hice colaboración, mantengo una relación perfecta’', sostuvo. Sin embargo, uno do sus sueños como creador de contenido es poder grabar, algún día, con el mexicano Lalo Garza, quien es actor, locutor, director de doblaje y también tiktoker.

Encuentros inesperados con sus seguidores que le marcaron la vida

Muchos creadores de contenido son reconocidos por sus fans cuando están en las calles, Yeltsin no es la excepción. El tiktoker recordó sus primeros encuentros fortuitos que tuvo con jóvenes que veían sus videos y, según manifestó, “no supo cómo reaccionar en ese momento”.

“Me puse demasiado nervioso, era algo que nunca me había sucedido. Fue una vez cuando estaba rumbo a la casa de mi novia. De pronto, se acercó un chico, empezó a gritar muy agitado y me preguntó si era el de TikTok. Al confirmarle, me pidió una foto y accedí”, sostuvo.

Su cinefilia llevada a YouTube

Su amor por las películas lo ha llevado a crear el canal de YouTube llamado ‘’Butaca Reservada’', que cuenta con más de 54 200 suscriptores. Este espacio, que abrió antes de crearse una cuenta en TikTok, fue diseñado especialmente para cinéfilos y amantes del séptimo arte.

Los videos que se publican son curiosidades, filmes de estreno y otros relacionados al cine. Entre los que han tenido mayor acogida por los cibernautas se encuentran: 20 curiosidades que no sabías de 101 dálmatas, Las 10 mejores películas dramáticas de Adam Sandler, entre otros.

Aunque en un inicio el canal de YouTube solo era producido por él, la gran acogida que tuvo su cuenta de TikTok, lo llevó a buscar a otras personas para que se encarguen de diferentes funciones que Butaca Reservada ameritaba. Por ello, decidió trabajar con otros dos jóvenes como Cristopher Casas, quien se encarga de la creación de los guiones, y Juan Mediana, editor de todos los videos que se publican. Yeltsin, por su parte, continúa dirigiendo y apoya con las locuciones de algunos materiales audiovisuales.

Mensaje de optimismo a sus seguidores que anhelan ser “influencers”

“Si desean ser creadores de contenido deben darle con todo”, fueron las palabras del tiktoker a sus seguidores que sueñan con seguirle los pasos. “El gran objetivo es no dejar de luchar. Los sueños son una de las cosas más bonitas, pero es mejor cuando a estos los conviertes en metas y luchas por ellos”, continuó.

Sin embargo, el mensaje no sólo fue dirigido para las futuras celebridades de redes sociales. Yeltsin también se aconsejó al público en general. “Si eres fotógrafo, deportista, doctor, abogado, lo que sea, tienes que seguir para adelante. Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande”, comentó.

Por fortuna, Yeltsin siempre recibió el apoyo de sus seres queridos, y ello fue fundamental para su crecimiento como creador de contenido. “Mi familia me ayuda con el tema de las ideas cuando no se me ocurre nada y, de vez en cuando, crean mis vestuarios. Mi hermano me graba cuando es una escena muy difícil y, finalmente, mi novia me recomienda algunas películas para parodiarlas. Sin ellos no sería posible todos mis logros“, finalizó.