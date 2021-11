Guardia de seguridad sorprende con sus pasos de baile durante el concierto de Harry Styles

Nadie se resiste a los temas del famoso cantante Harry Styles. Si no lo cree, mire a este guardia de seguridad que se volvió viral en TikTok por bailar eufóricamente durante un concierto del ex integrante de One Direction, que ocurrió en la ciudad de Texas, en Estados Unidos.

En el clip se ve al hombre bailando uno de los mayores éxitos de la banda británico-irlandesa “What you make so beautiful”. Su gran sonrisa en su rostro demostraba la enorme felicidad que sentía al escuchar el sencillo. Para muchos fue una gran sorpresa que Harry lo cantara, es por ello que todos estallaron de felicidad, incluido el guardia de seguridad.

La cuenta @sunflowe.bluee fue la encargada de publicar el video, que suma más de 115 000 “me gusta” y diversos comentarios. “Quiero ser amiga del guardia”, comentó un usuario de TikTok. “Necesitamos a más personas como él”, dijo otro. “Si la vida te da conciertos así, hay que aprovecharlos”, escribió un tercero.