Perro es criado junto con gatos y aprende a ronronear como ellos cada vez que lo acarician

Para no creerlo. Un perrito bautizado con el nombre de Winston se convirtió en el protagonista principal de un video viral que sacó más de una sonrisa a los usuarios, luego de que se compartiera en Facebook. Todo comenzó cuando su dueña grabó el preciso momento en que este empezó a ronronear cada vez que recibía una caricia en su cabeza, y llamó la atención al imitar el comportamiento de un gato.

Por años, Beth Clark y su familia rescataron a indefensos felinos que vivían en situaciones complicadas al ser abandonados en las calles. Sin embargo, un día se les ocurrió que sería una buena idea adoptar a un cachorro para que fuera el ‘compañero ideal’ de todos.

Fue entonces que llevaron a Winston hasta su hogar para que conviva con sus otras mascotas. En ese momento, ellos tuvieron temor de cómo iban a reaccionar los demás animales y trataron de vigilarlos para evitar cualquier conflicto. Pero sucedió lo contrario porque el perro se adaptó de forma rápida.

Facebook viral: perro es criado junto a gatos y aprende a ronronear como ellos cada vez que lo acarician

Con el transcurso de los días, el can nunca se despegaba de sus ‘amigos de cuatro patas’ y le fue fácil adoptar su comportamiento. Clark notó que este hacía un extraño sonido cada vez que le agarraba sus orejas. “Al principio, me sorprendió. ¡Pero rápidamente me di cuenta de que lo que en realidad estaba haciendo era una expresión vocal de satisfacción que había aprendido de sus hermanos!”, manifestó.

De inmediato, ella sacó su celular y grabó a su ‘engreído’ para dejarlo en evidencia. Después, divulgó el video en una página dedicada a los animales en Facebook. Ahí, alcanzó más de 300.000 reproducciones que lo volvieron tendencia. Asimismo, se presentó el caso de un perrito que se portó como un portero al abrirle la puerta a su dueño para que entrara a su casa.