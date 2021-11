Joven muestra las 1.000 cartas que su enamorado le dio por su primer aniversario

Te sorprenderá este regalo. Los aniversarios de una pareja suelen ser celebrados con salidas o regalos que pueden ser hechos a mano. En TikTok, una joven mostró la sorpresa que su novio le había preparado por su primer año como pareja. En una caja y lleno de sobres, la usuaria recibió 1.000 cartas y las mostró a sus miles de seguidores.

Las imágenes que fueron compartidas por la cuenta @liariosr mostraron a la cibernauta de nombre Lía que en la grabación desbordó felicidad. “Hoy les voy a mostrar por qué yo gané, por qué tengo al mejor enamorado del mundo”, indicó. Seguidamente explicó que ella y su pareja celebraron su primer año, lo cual fue motivo para que se diesen unos presentes el uno al otro.

“Él me regaló una caja, la pintó, la decoró él”, señaló mientras mostraba cómo esta contenía unos pósits en su interior. “Tiene papelitos con número del 1 al 1000. La idea es que yo abra un papelito al día, vea el número y lea una carta al día”, añadió. Como si se tratase de un unboxing, la joven mostró la cartas que estaban agrupadas dentro de la caja.

PUEDES VER: Hombre se reencuentra con su madre después de dos años debido a la pandemia

La sorpresa de Lía fue mayor cuando reflexionó la magnitud del regalo que le había dado su pareja. Tanto así que se puso a pensar que su regalo ya no se podía comparar en lo mínimo al de él. “Tengo al mejor chico del mundo”, terminó por decir en el clip que ya suma más de 250.000 reproducciones y 37.000 ‘me gusta’ en menos de un día.

Por si fuera poco, su enamorado también mostró en TikTok la sorpresa que ella le había dado. “El guantelete es superior a las 1.000 cartas”, indicó mientras frente a cámaras enseñaba en un video el guantelete del infinito que usó Ironman en la película Infinity War.

La pareja se ganó el corazón de los usuarios, quienes no dudaron en comentar el encantador momento: “Verlos me hace tener fe en el amor”, “Me encanta y eleva mis expectativas”, “Amiga, no imagino la presión que debe de haber al realizar los siguientes regalos”, “Ni Camilo llegó a tanto”.