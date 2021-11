Modifica el diseño de conocida marca de gaseosa con mensajes amorosos y cautiva las redes

Te parecerá muy innovador. En TikTok, se viralizó la historia que protagonizó una persona que personaliza la etiqueta que tiene conocida gaseosa. Resulta que el joven diseñador utiliza la herramienta Photoshop para cambiar el rótulo de la bebida Coca-Cola. Los mensajes principales son amorosos.

En este clip, compartido por el usuario de TikTok @cocoposer, se puede observar que el muchacho compra una gaseosa en reconocida tienda comercial. En seguida, se dirige a casa y mide el tamaño de la etiqueta.

Se captó la secuencia en la que el joven le muestra a sus seguidores cómo modificó, por medio del programa Photoshop, la etiqueta de una botella de gaseosa Coca-Cola con mensajes de amor para que sus seguidores puedan regalárselo a sus personas queridas. En el mismo video, el muchacho comentó que está abierto a personalizar las bebidas de sus seguidores.

“Yo soy tan distraída que si me dan ese detalle, no me daría cuenta” y “Si mejor publicas el archivo y nosotros solo lo imprimimos” fueron algunos de los ocurrentes mensajes de los usuarios. En TikTok, las imágenes obtuvieron más de 1 200 000 ‘me gusta’ y 5.163 comentarios.