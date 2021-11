Joven nota a un perrito camuflado en una bolsa y decide invitarle un caramelo

Los animales se han convertido en los principales protagonistas de miles de videos que se publican a diario en las redes sociales. Esta vez, una grabación publicada en TikTok ha conmovido a los cibernautas por la ternura de un perrito al lamer un caramelo que un joven le daba.

Como se vio en el clip compartido en la cuenta @petrorixjxnxn, una muchacha había asistido a un centro comercial para comprar algunos productos. Para evitar que le impidan el paso, decidió meter a su mascota en su bolsa de tela y dejó sacar su cabeza.

El animal pasaba desapercibido gracias a una imagen de Mickey Mouse que tenía la cartera. Sin embargo, el movimiento de ojos puso al descubierto al peludito. Por dicha razón, una joven se le acercó y le invitó un poco de su chupetín.

Al sentir el sabor dulce, el esponjoso canino no dejó de lamer, ganándose los corazones de los usuarios en TikTok. La propietaria del can no se dio cuenta de la travesura de su animalito. Cuando terminó de hacer sus compras, se retiró sin ningún problema.

Tras la publicación, el clip se volvió viral y internautas no dejaron de escribir curiosos mensajes resaltando la belleza y tranquilidad del tierno cachorro.