Padres de Tomiii 11 muestran el botón de diamante que les entregó YouTube

El youtuber chileno Tomiii 11 obtuvo un homenaje póstumo al recibir el botón de diamante por haber alcanzado la cantidad de 10 000 000 de suscriptores en su canal de YouTube. La meta se consiguió en el mes de septiembre, pero recientemente el premio fue entregado a los padres de Tomiii 11. Continúa leyendo para que descubras la conmovedora escena que compartieron en las redes sociales.

Tomiii 11 se ganó el cariño de los cibernautas al contar en sus videos de YouTube su deseo de convertirse en un célebre youtuber. Aquel sueño fue acogido por miles de personas, quienes lo hicieron realidad.

En las imágenes compartidas por los padres del joven chileno se puede observar la sorpresa de la familia al recibir la caja donde se encontraba el premio que la red social YouTube entregó a Tomás. El emotivo momento fue grabado por su padre, quien no pudo evitar derramar algunas lágrimas por todo lo que había conseguido su hijo.

PUEDES VER: Hombre ve a una colosal serpiente y esta abre sus mandíbulas para atacarlo

El niño youtuber, que falleció debido a un cáncer cerebral que le aquejaba, recibió diversos premios en vida. Una placa de oro tras obtener 100.000 suscriptores y una de plata cuando superó el millón. Cada uno de sus logros se debió a su carisma y sencillez, pues el pequeño se ganó el cariño de los usuarios.

“Cuando llegaste a los 100.000 suscriptores pensamos, oye esta galán tiene buena pinta, luego alcanzaste el millón de suscriptores y nos dimos cuenta de que tu éxito no era casualidad, pero ¿10 millones? Nos has dejado boquiabiertos”, se escucha leer a la madre de Tomás cuando coge la carta escrita por los representantes de YouTube. La sensible escena muestra el momento familiar al observar el premio que ganó su hijo gracias a la campaña viralizada en redes por toda la comunidad.

“¡Felicitaciones, hijo! ¡Felicitaciones, mi amor!”, expresa su padre al acercarse a la fotografía de Tomiii 11. “Es bonito. Es lindo. Gracias a todos los papus que siguieron haciendo la compaña...”, agregó la madre del youtuber chileno en agradecimiento a las personas que se unieron al sueño de Tomás. El video es viral en YouTube.