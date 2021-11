Desde Baby Shark hasta Justin Bieber: los videos con más dislikes en la historia de YouTube

Hace unos días, YouTube comenzó a esconder los dislikes presentes en algunos videos. Esta medida se dio para contrarrestar el acoso que sufrían los propietarios de los contenidos publicados en esta plataforma. Sin embargo, la decisión no fue del agrado de muchos, como Jawed Karim, el tercer cofundador de YouTube, quien rechazó el nuevo cambio.

La cantidad de clips en esta red parece ser infinita, al igual que los usuarios que comparten contenidos. La calificación en esta página web forma parte de la reputación de los videos, la cual es construida a base de comentarios, likes y dislikes. Esta forma de hacer crítica se ha convertido en la expresión de los usuarios, quienes manifiestan su conformidad o inconformidad así.

Desde la fundación de YouTube son varios los videos que han llegado a disgustar a los espectadores. Por ello, en este listado recordaremos cuáles son los diez clips que han tenido mayor rechazo en la historia de esta plataforma con la tan vista manito abajo.

1. YouTube rewind 2018: everyone controls rewind

Cada diciembre, YouTube publica en un solo video los momentos y personajes más destacados del año. Sin embargo, los clips que llevan por nombre YouTube rewind no han tenido buena acogida. En el 2018, la recopilación compartida en la plataforma se convirtió en el video con más rechazo en la red al sumar unos 19 millones de dislikes.

2. Baby shark dance - pinkfog kids’ songs & stories

La recordada canción de niños “Baby shark dance” tuvo un buen recibimiento en el 2016, a tal extremo que el video fue viralizado rápidamente. A pesar de ello, no tuvo buenas cifras. Esto generó que tenga 14 millones de ‘no me gusta’.

3. Sadak 2 tráiler

El tercero en la lista es el tráiler de la segunda entrega de la película india Sadak, una producción que tuvo acusaciones de nepotismo y generó mucha indignación entre varios personajes de Bollywood. El resultado fue que el video llegó a conseguir un total de 13 millones de dislikes.

4. Baby - Justin Bieber

Gracias a “Baby” y a su talento, el cantante canadiense Justin Bieber despegó en su carrera musical. Han pasado 11 años desde el lanzamiento del clip y este se ha posicionado en cuarto lugar de los videos con más ‘no me gusta’, recopilando 12 millones.

5. Can this video get 1 million dislikes -PewDiePie

Este video publicado durante el 2016 mostró a un youtuber que propuso a sus miles de seguidores a establecer un reto en la plataforma. Con el título ‘Puede este video obtener 1 millón de dislike’, el joven finalmente superó la cifra que planteó en un inicio y obtuvo más de 5.7 millones de ‘no me gusta’.

6. It’s everyday bro - Jake Paul

El cantante Jake Paul, quien publicó su canción en el 2017, tuvo buena acogida con su video, pero también hubo un grupo de personas a las que no les agradó por completo. Hasta el momento, el clip viene sumando más de 5.4 millones de dislikes.

7. Despacito - Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

El hit “Despacito” de Luis Fonsi con Daddy Yankee fue una de las canciones más cantadas y bailadas en el 2019. Tuvo tanta acogida en los medios que varios se cansaron de sus melodías y empezaron a descalificar el clip. Tal es el caso, que llegó a sumar más de 5.1 millones de ‘no me gusta’.

8. Dame tu cosita - El Chombo ft. Cutty Ranks

La canción “Dame tu cosita”, que conquistó a todas las redes con más de 3 billones de reproducciones, también se sumó a esta lista de los videos con más dislikes. El clip, que presentó una buena acogida, se convirtió en una canción muy escuchada, pero tuvo un rechazo de más de 5.1 millones de ‘no me gusta’.

9. Gangnam style - PSY

No hay persona que no recuerde la canción “Gangnam style”, y los curiosos pasos de baile de su intérprete. Así como ganó fama, también varias personas demostraron que estas melodías no eran de su agrado. Con un total de 2.8 millones de dislikes, la canción de PSY también tuvo malas críticas.

10. Tal vez no - Kunno

El personaje controversial Kunno rompió un récord en su país recientemente, y es que su canción lanzada hace 9 meses no fue del agrado de muchos. Con 2.4 millones de ‘no me gusta’, “Tal vez no” se convirtió en el video con más rechazo en México.