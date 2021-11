Tierno gatito intenta ‘convencer’ a su dueño para que le invite parte de su comida

Te robará el corazón. En TikTok se viralizó un video que fue protagonizado por un hombre y su curioso gatito. El animal doméstico consiguió conmover a miles de cibernautas con una dulce actuación desarrollada en una vivienda de los Estados Unidos. Las imágenes del entretenido momento fueron difundidas en las múltiples plataformas.

En el clip, compartido en la cuenta de usuario @Jadep277, se puede apreciar cómo la pareja del sujeto en cuestión utilizó su celular para grabar la enternecedora conducta de la mascota.

El contenido multimedia captó la secuencia en la que el gatito nota que su dueño come su almuerzo. Por ello, solo atinó a intentar ‘convencerlo’ con muestras de afecto para que él le invite parte de sus alimentos, pero no tuvo éxito alguno.

PUEDES VER: Puerta de camión de caudales se queda abierta y deja volar cientos de billetes en la carretera

“Pobre bebé, dale un poquito”, “Si me hacen eso no me podré resistir por más de tres segundos”, fueron algunos de los ocurrentes comentarios de los usuarios. En TikTok, las imágenes obtuvieron más de 152.600 ‘me gusta’ y cerca de dos millones de visualizaciones.

Aquí te compartimos el video viral que ha cautivado a los cibernautas en las redes sociales.