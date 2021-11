Joven deja una caja llena de huesos de pollo para que los perritos callejeros se alimenten

Un gran corazón. El abandono de perros aún está presente en la sociedad y muchos de estos animales se encuentran en malas condiciones por falta de alimento y un hogar. En TiKTok, una joven compartió la iniciativa que tuvo la admiración de muchos usuarios en la red cuando decidió alimentar a unos perros callejeros.

El clip publicado por @maia_ave muestra cómo la usuaria deja una caja llena de huesos de pollo en la vereda de una calle. Seguidamente, en la toma varios perros van apareciendo y cada uno agarra una porción respetando la de sus compañeros caninos.

Uno por uno, cada animal agarra entre sus dientes lo que le corresponde. Algunos se acercan temerosos a probar el alimento que la joven les da y otros, con un aspecto cansado, se acercan sigilosamente. Gracias a la buena acogida, el clip tiene más de 3,3 millones de reproducciones, 545.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios.

“Cada can come el trozo que les pertenece para no dejar a otro sin su trozo”, “Todos se acercan asustados”, “Sacan uno y no más. Los callejeritos son maravillosos”, “Muy bien por alimentar a los perritos abandonados”, reaccionaron los usuarios.