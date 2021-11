Bebé cree tomar un jugo, pero en realidad su mamá le da jarabe sin que se de cuenta

Te sorprenderá. Los bebés y las medicinas parece que no se llevan tan bien, ya que para cada madre es una odisea hacer que sus hijos consuman estos medicamentos. En TikTok, una usuaria mostró el ingenioso método que utilizó para que su bebé pueda ingerir la medicina que necesitaba. Con ayuda de un sorbete, la joven pudo ocultar el jarabe que le dio.

Las imágenes compartidas por @kristenmertens927 muestran al bebé de la usuaria que con felicidad toma su jugo de un sorbete. Sin embargo, el conducto no está en la bebida, sino en el interior de una jeringa que contiene jarabe.

“Mamá creativa”, indica la descripción del clip, donde la mujer finalmente le muestra su pequeño secreto a su bebé que ni bien ve la jeringa sonríe. “Muy buen trabajo”, le dicen al menor. La estrategia tuvo admiración de los usuarios y gracias a ello el clip es todo un viral con más de 11,3 millones de reproducciones y 582.000 ‘me gusta’.

Los comentarios en la publicación de TikTok no faltaron: “No descubras tus secretos ante él, después no te funcionará”, “Qué bello, le dieron gato por liebre”, “Yo le doy a mis bebés las pastillas en caramelos”, “Muy bueno, yo no sabía de este truco cuando mi bebé fue pequeño”.