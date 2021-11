Joven le consulta a su amiga psicóloga sobre sus resultados del test de Winnie Pooh al que se sometió

A través de Facebook, Lucy Oberlin, psicóloga de profesión, dio a conocer la insólita pregunta que recibió. Ella compartió en su cuenta una divertida conversación con uno de sus amigos que, segundos antes, había desarrollado un test de Winnie Pooh en internet y no consiguió el resultado deseado. La publicación es viral en redes sociales.

Lucy recibió el mensaje de uno de sus contactos llamado Mr Mimil. Inesperadamente, su amigo le contó que había tenido una mala experiencia al realizar el singular test.

El joven indicó que había respondido las preguntas, pero el personaje que obtuvo no fue de su agrado. “Me salió que era Igor. No soy tan depresivo ni pesimista, pero no sé”, se puede leer en el mensaje. “Yo quería ser Tiger”, mencionó.

Rápidamente, las redes sociales no dejaron pasar esta inusual conversación y viralizaron la publicación de Lucy Oberlin a través de Facebook. “Jajaja, ahora quiero hacer el test”. “Este es el verdadero motivo por el que estudio psicología”, fueron los comentarios dejados por internautas.